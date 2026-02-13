Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее

Политика Материалы 13 февраля 2026 22:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

МЮНХЕН /Trend/ - Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.

«Надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка», - подчеркнул глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости