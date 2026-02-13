Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе

МЮНХЕН /Trend/ - У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.

«С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос», - отметил глава государства.