Развивающиеся страны сталкиваются с растущим долговым и торговым давлением – генсек ЮНКТАД

БАКУ /Trend/ - Развивающиеся страны сталкиваются с углубляющимся кризисом развития и задолженности на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок, более слабого, чем ожидалось, роста и усиления торговых сбоев, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

Гринспен отметила, что масштабы проблемы растут. Теперь это не 3,3 миллиарда человек, о которых говорилось ранее в исследовании, а уже 3,4 миллиарда.

Она пояснила, что прогресс замедлился из-за ужесточения финансовых условий и более слабого глобального роста.

«Одна из причин, почему ситуация не улучшается, заключается в том, что процентные ставки не снизились так быстро, как мы ожидали. Рост не ускоряется так, как мы рассчитывали», — заявила Гринспен.

Она также указала на торговые сбои, которые непропорционально сильно затрагивают уязвимые экономики.

«Торговые сбои, которые для многих из этих стран являются единственным источником твёрдой валюты, особенно сильно затрагивают наиболее уязвимые страны, уже находящиеся в долговой зависимости», — сказала она.

Говоря о тарифных барьерах, Гринспен добавила: «Сегодня на эти развивающиеся страны распространяются тарифы США на уровне 27%, что выше, чем для развитых стран и большинства других стран мира. Таким образом, они страдают не только из-за высоких тарифов, но и потому, что эти тарифы выше, чем у других. И поэтому их конкурентоспособность сегодня ещё более уязвима, чем раньше».

Приветствуя продление на один год действия Закона о росте и возможностях для Африки (AGOA), она подчеркнула, что краткосрочных мер недостаточно.

«AGOA, продлённый на один год, — это хорошая новость, но одного года недостаточно для инвестиций», — сказала Гринспен.

Переходя к долговой ситуации, она подчеркнула, что человеческое измерение кризиса часто игнорируется.

«Никто не называет это долговым кризисом, потому что рынки не находятся в кризисе — в кризисе находятся люди. И именно поэтому к данной ситуации не относятся достаточно серьёзно, потому что рынки пока не страдают», — сказала Гринспен.

Она охарактеризовала происходящее как более широкий кризис развития, угрожающий стабильности, и призвала к более активному участию многосторонних институтов, подчеркнув необходимость более решительных действий.

Гринспен также указала на недостаточную координацию среди стран-должников. «У нас есть Парижский клуб, но по-прежнему нет клуба должников», — сказала она.