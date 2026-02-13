Джейхун Байрамов выступил на панельных обсуждениях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (ФОТО)

МЮНХЕН /Trend/ - 13 февраля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на панельных обсуждениях в рамках Мюнхенской конференция по безопасности на тему «Определение стратегического порядка Евразии: Средний коридор — европейская повестка безопасности по стабильности, миру, безопасности и связности». В панельных обсуждениях также приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе выступления министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о позиции нашей страны по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, в частности о шагах, предпринятых после исторического Вашингтонского саммита, а также о проводимой Азербайджаном политике в сфере региональной безопасности и стабильности.

Было отмечено, что снятие транзитных ограничений в отношении грузов, направляющихся в Армению, а также шаги по продаже нефтепродуктов из Азербайджана в Армению способствовали формированию беспрецедентно стабильной среды за последние десятилетия. Вместе с тем было подчеркнуто, что встречи представителей аналитических центров и экспертов являются важными мерами по укреплению доверия.

Также была отмечена важность устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении для подписания парафированного между сторонами мирного соглашения и дальнейшего продвижения повестки нормализации, а также достижения реального прогресса в реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) в соответствии с Вашингтонской декларацией.

Было напомнено, что политика Президента Ильхама Алиева направлена на предотвращение превращения нашего региона в пространство региональной конфронтации.

Министр также проинформировал участников о масштабных инфраструктурных работах, инвестициях и мерах по нормативно-правовой координации с региональными партнёрами, реализуемых Азербайджаном для укрепления Среднего коридора.

Сообщалось, что в целях упрощения процедур грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту принята совместная Дорожная карта между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией, в результате чего значительно сократились сроки транзита и увеличился объём перевозок.

Были отмечены важность инклюзивных проектов связности, включая инициативу TRIPP, а также потенциал более активного участия Европейского союза и важная роль Турции и Грузии в развитии региональных транспортных связей.

Наряду с этим, была доведена до внимания информация о совместных проектах и усилиях нашей страны с Центральной Азией в направлении развития региональной связности.

Панельные обсуждения продолжились сессией вопросов и ответов.