Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 декабря

Экономика Материалы 30 декабря 2025 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0022 маната, 1 турецкая лира - 0,0396 маната, а 100 российских рублей - 2,1715 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0022
AUD 1,1407
BYN 0,587
BGN 1,0237
AED 0,4628
KRW 0,1184
CZK 0,0825
CNY 0,2428
DKK 0,2681
GEL 0,6316
HKD 0,2186
INR 0,0189
GBP 2,297
SEK 0,1854
CHF 2,1565
ILS 0,534
CAD 1,2422
KWD 5,5257
KZT 0,3388
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,518
MDL 0,1014
NOK 0,1695
UZS 0,0141
PKR 0,6064
PLN 0,4736
RON 0,393
RUB 2,1715
RSD 0,017
SGD 1,3233
SAR 0,4533
xdr 2,3291
TRY 0,0396
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0894
NZD 0,9883
