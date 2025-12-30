Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 декабря

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0022 маната, 1 турецкая лира - 0,0396 маната, а 100 российских рублей - 2,1715 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0022
|AUD
|1,1407
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0237
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1184
|CZK
|0,0825
|CNY
|0,2428
|DKK
|0,2681
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0189
|GBP
|2,297
|SEK
|0,1854
|CHF
|2,1565
|ILS
|0,534
|CAD
|1,2422
|KWD
|5,5257
|KZT
|0,3388
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,518
|MDL
|0,1014
|NOK
|0,1695
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6064
|PLN
|0,4736
|RON
|0,393
|RUB
|2,1715
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3233
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3291
|TRY
|0,0396
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0894
|NZD
|0,9883