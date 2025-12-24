Удобные решения в приложении Yelo для подготовки к путешествиям

В преддверии праздничных дней многие строят планы на новые поездки. Одним из ключевых этапов подготовки к путешествию является оформление туристической страховки. Yelo Bank предлагает своим клиентам удобное решение — оформить страхование путешествий полностью онлайн через приложение Yelo, сделав поездки более безопасными и комфортными.



Для этого достаточно открыть раздел «Дополнения» в приложении и заполнить данные в категории «Страхование». Страховой полис сохраняется в электронном виде прямо в приложении и всегда находится под рукой. Больше нет необходимости тратить время на посещение офисов банка или страховых компаний.



Кроме того, в приложении Yelo можно заказать справку для посольства. Документ будет доставлен курьером по указанному адресу всего за один рабочий день.



Обновлённое приложение Yelo уже доступно пользователям. Благодаря новым возможностям банковские операции стали ещё быстрее и удобнее. Скачайте приложение Yelo, чтобы оплачивать услуги, переводить средства и пользоваться широким спектром сервисов полностью онлайн: https://ylb.az/seyahet_sigortasi.



Ищете быстрый кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!