DFC о новых возможностях для частных инвестиций в экономику Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Корпорация международного финансового развития США (DFC) стремится работать с правительством и бизнесом Узбекистана над инициативами, которые будут стимулировать инвестиции и обеспечивать взаимный экономический рост и процветание обеих стран.

Как сообщили Trend в корпорации, 6 ноября главный исполнительный директор DFC Бен Блэк встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили возможности расширения частных инвестиций в ключевые сектора экономики - энергетику, критически важные минералы, инфраструктуру и цифровые технологии.

Переговоры были сосредоточены на том, каким образом финансирование DFC может способствовать реализации совместных приоритетов, поддерживать устойчивый рост Узбекистана и укреплять экономическую стабильность в Центральной Азии.

Источник в DFC отметил, что корпорация рассчитывает на активное сотрудничество с правительством и частным сектором Узбекистана для развития стратегического экономического партнерства. При этом в организации подчеркнули, что не комментируют конкретные проекты, которые могут получить поддержку, ввиду их коммерческой конфиденциальности.

Корпорация международного финансового развития США - национальный институт развития США, мобилизующий частный капитал для реализации инфраструктурных, промышленных и инновационных проектов в развивающихся странах.