В Азербайджане может быть снижена ставка налога на дивиденды, полученные физлицами из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Ставка налога на дивиденды, полученные физическими лицами из-за рубежа, может быть снижена до 5%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» обсуждается в Милли Меджлисе. Основная цель поправок — стимулирование предпринимательства, оптимизация налогового бремени и усиление борьбы с «теневой экономикой». Государственная налоговая служба при министерстве экономики представляет общественности обоснование этих поправок.

Согласно действующим положениям Налогового кодекса, физические лица, являющиеся резидентами Азербайджанской Республики, обязаны декларировать и уплачивать непредпринимательские доходы, полученные из-за рубежа, по налоговой ставке 14 процентов. Предлагается со следующего года снизить эту налоговую ставку с 14 процентов до 5 процентов.

Данное изменение, с одной стороны, будет стимулировать добровольное декларирование доходов, полученных за рубежом, а с другой – будет способствовать расширению налоговой базы. Одновременно будут созданы дополнительные стимулы для привлечения в страну финансовых ресурсов и инвестиций из-за рубежа, а снижение налоговой нагрузки сделает репатриацию капитала более экономически эффективной.

