Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Францией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром-делегатом Франции по делам Европы Бенжаменом Хаддадом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, встреча прошла в рамках Совета министров ОБСЕ в Вене.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам и перспективам азербайджано-французских отношений, вызовам по региональной безопасности, а также сотрудничеству на многосторонних площадках.