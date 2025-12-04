Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены вопросы укрепления политического диалога между Азербайджаном и Ирландией (ФОТО)

Политика Материалы 4 декабря 2025 20:45 (UTC +04:00)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Ирландии по европейским делам и обороне Томасом Бирном в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в «X».

Стороны обсудили динамику сотрудничества между двумя странами в преддверии 30-летия дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2026 году, обменялись мнениями по вопросам укрепления политического диалога, изучения возможностей торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества.

Также были обсуждены региональные процессы и мирная повестка Азербайджана.

