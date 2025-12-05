В связи с пожаром в жилом здании в Баку ведется расследование - Генрокуратура

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, проведены соответствующие следственные действия и назначены экспертизы для установления причины пожара.

В результате происшествия четверо человек (двое из них – несовершеннолетние) задохнулись от образовавшегося дыма.

По факту ведется расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

О результатах расследования общественность будет проинформирована позже.