В связи с пожаром в жилом здании в Баку ведется расследование - Генрокуратура

Общество Материалы 5 декабря 2025 08:39 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, проведены соответствующие следственные действия и назначены экспертизы для установления причины пожара.

В результате происшествия четверо человек (двое из них – несовершеннолетние) задохнулись от образовавшегося дыма.

По факту ведется расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

О результатах расследования общественность будет проинформирована позже.

