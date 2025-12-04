Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринска в ​​рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в «X».

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности, обороны, энергетической безопасности, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие вопросы, входящие в повестку сотрудничества Азербайджана и НАТО, а также темы, связанные с региональной и международной безопасностью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!