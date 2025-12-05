Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 декабря

Экономика Материалы 5 декабря 2025 09:14 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 декабря.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9811 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2291 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9811
AUD 1,1253
BYN 0,5745
BGN 1,0133
AED 0,4629
KRW 0,1155
CZK 0,0818
CNY 0,2404
DKK 0,2653
GEL 0,63
HKD 0,2184
INR 0,0189
GBP 2,2672
SEK 0,1805
CHF 2,1167
ILS 0,5247
CAD 1,2183
KWD 5,5397
KZT 0,3363
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5173
MDL 0,1001
NOK 0,1683
UZS 0,0143
PKR 0,6042
PLN 0,4679
RON 0,3891
RUB 2,2291
RSD 0,0169
SGD 1,3121
SAR 0,453
xdr 2,3211
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0975
NZD 0,9806
XAU 7169,572
XAG 98,1978
XPT 2806,522
XPD 2488,647
