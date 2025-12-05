Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 декабря.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9811 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2291 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9811
|AUD
|1,1253
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0133
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2404
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,63
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2672
|SEK
|0,1805
|CHF
|2,1167
|ILS
|0,5247
|CAD
|1,2183
|KWD
|5,5397
|KZT
|0,3363
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5173
|MDL
|0,1001
|NOK
|0,1683
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6042
|PLN
|0,4679
|RON
|0,3891
|RUB
|2,2291
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3121
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3211
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0975
|NZD
|0,9806
|XAU
|7169,572
|XAG
|98,1978
|XPT
|2806,522
|XPD
|2488,647