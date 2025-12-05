Назван объем кредитов, выданных по секторам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На 1 ноября этого года кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 31,169 млрд манатов, в том числе объем просроченных кредитов - 544,8 млн манатов.

Согласно расчетам Trend, основанным на данных Центрального банка Азербайджана, кредитный портфель на 127,6 млн манатов или на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце и на 2,4 млрд манатов или на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За указанный период наибольшее количество кредитов, выданных банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, было выдано домохозяйствам. Так, по состоянию на 1 ноября 2020 года объем кредитов, выданных этому сектору, достиг 18,584 млрд манатов. Это на 2 млрд манатов или на 12%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период банки и небанковские организации выдали кредиты в размере 4,222 млрд манатов (+5%) сектору торговли и услуг, 2,124 млрд манатов (+17,2%) сектору транспорта и связи, 1,832 млрд манатов (-4,2%) сектору строительства, 1,693 млрд манатов (+8,1%) сектору промышленности и производства, 694,8 млн манатов (-24%) сектору горнодобывающей промышленности и электроэнергетики, газа, пара и воды и 571,4 млн манатов (+3,9%) сектору сельского, лесного и рыбного хозяйства.