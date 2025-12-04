Азербайджанские вина представлены в Китае

БАКУ /Trend/ - В китайских городах Нанкин и Сиань прошли мероприятия по продвижению азербайджанских вин.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, мероприятия, проведенные с 27 ноября по 4 декабря, были организованы совместно аппаратом торгового представителя Азербайджана в Китае и азербайджанскими торговыми домами, действующими в Нанкине и Сиане.

Было отмечено, что целью проведения мероприятий является продвижение азербайджанских вин на китайском рынке, повышение экспортного потенциала нашей страны и содействие расширению доступа к рынку.

На мероприятиях китайским импортерам и покупателям вина была представлена информация о древней истории азербайджанских вин, работе, проделанной по развитию виноделия в нашей стране. Также известный эксперт по вину Кевин Динг провел мастер-класс и дегустацию вин.

В рамках мероприятий были обсуждены возможности сотрудничества с потенциальными китайскими партнерами.

