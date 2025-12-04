На суде над гражданами Армении заслушаны речи адвокатов обвиняемых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебное заседание продолжилось выступлениями защитников обвиняемых.

Защитник обвиняемого Давида Ишханяна Агшин Мамедли в выступлении сказал, что обязанность суда - не только проверить указанные в обвинительном акте вопросы, но и обеспечить принцип справедливости, верховенства закона и презумпции невиновности. Согласно требованиям действующего законодательства, а также Уголовного кодекса, приговор должен выноситься только на основании окончательных и неоспоримых доказательств.

Он попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Д. Ишханяна.

Другой адвокат Д. Ишханяна Эльчин Амиров также попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Защитник обвиняемого Левона Балаяна Вафа Мехдиева, ссылаясь на показания своего подзащитного, заявила, что в 1995-1998 годах он служил солдатом в воинских частях в Шуше, Ханкенди и Ходжалы, номера которых он не помнит. В это время ему был выдан автомат АКС-74.

Адвокат сказала, что в действиях ее подзащитного отсутствует состав преступления и попросила суд вынести оправдательный приговор.

Другой адвокат Л. Балаяна Саги Мамедов также попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении лица, чьи права он защищает.

Защитник обвиняемого Давида Аллахвердяна Низами Алиев сказал, что его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он сказал, что доказательства, выдвинутые против Д. Аллахвердяна, являются необоснованными и недостоверными. Защитник попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Д. Аллахвердяна.

Другой его адвокат - Эльмеддин Мамедов сообщил, что согласен с обстоятельствами, изложенными в выступлении предыдущего защитника.

Защитник обвиняемого Эрика Казаряна Натиг Мустафаев отметил, что его подзащитный не считает себя виновным, сдав оружие, он добровольно сдался военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана. Он попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Э.Казаряна.

Адвокат Меликсета Пашаяна Эльназ Самедова заявила, что ее подзащитный не принимал участия в активных боевых действиях. По ее мнению, предъявленные М. Пашаяну обвинения необоснованны и поэтому он должен быть оправдан. Она попросила суд вынести оправдательный приговор в отношении М. Пашаяна.

Защитники обвиняемого Левона Мнацаканяна Огтай Мадатов и Хайям Аскеров заявили, что их подзащитный не считает себя виновным и попросили суд вынести в его отношении справедливый приговор.

Адвокат обвиняемого Бако Саакяна Нигяр Мирбабаева отметила, что ее подзащитный служил в тылу, работал в качестве гражданского лица и в его обязанности входила раздача еды и одежды, организация снабжения медикаментами.

Адвокат заявил, что подзащитный не участвовал в планировании агрессивной войны, не участвовал в операциях против мирного населения, а его деятельность носила преимущественно гуманитарный характер.

Н. Мирбабаева заявила, что действия Б. Саакяна не выходили за рамки его законных обязанностей и не имели цели совершения преступления: «Этот человек не преступник, а живой свидетель трагической эпохи».

Она отметила, что, согласно статьям 42.2.3 и 42.2.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, представленные обвинением доказательства не достаточны для определения вины Бако Саакяна. По ее словам, поскольку доказана его непричастность к совершению инкриминируемых ему преступлений, оправдательный приговор будет единственным справедливым и законным решением.

Другой адвокат Б. Саакяна, Гюляра Исмаилова, просила суд оправдать ее подзащитного.

Защитник обвиняемого Гарика Мартиросяна Рашадат Ахундов заявил, что его подзащитный в своем заявлении не признал себя виновным. Адвокат заявил, что доказательств, связывающих Г. Мартиросяна с преступной организацией, не обнаружено. Он служил рядовым в «воинской части», а затем стоял на посту, получая ежемесячный оклад. Защитник просил суд вынести Г. Мартиросяну справедливый приговор.

Защитник обвиняемого Араика Арутюняна Джавид Рзазаде не согласился с предъявленными обвинениями его подзащитному.

Он также коснулся ракетного обстрела Гянджи во время 44-дневной войны 2020 года. Он заявил, что соответствующие решения (об обстреле ракетами Гянджи и других городов - прим. ред.) не принимались обвиняемым и из материалов следствия и фактических обстоятельств дела однозначно следует, что эти ракеты были выпущены по приказу руководства Армении с территории этой страны. Адвокат заявил, что «армия» самопровозглашенного режима подчинялась вооруженным силам Армении, этот факт обвинением не опровергнут, а ракеты большой дальности находятся не на ранее оккупированных территориях, а в Армении.

Другой адвокат А. Арутюняна, Анар Мамедов сказал, что предъявленные его подзащитному обвинения не доказаны.

Он просил суд оправдать А. Арутюняна, заявив об отсутствии в его действиях состава преступления.

Судебный процесс продолжится 11 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.