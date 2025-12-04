Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Воспитанники детского дома стали гостями азербайджанского театра (ФОТО)

Социум Материалы 4 декабря 2025 20:41 (UTC +04:00)
Фото: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники детского дома стали гостями Азербайджанского государственного академического музыкального театра – для них был организован показ спектакля "Спящая красавица и гномы", поставленного режиссёром Анаром Бабалы по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро "Спящая красавица", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Маленькие театралы с интересом смотрели красочный спектакль, насыщенный яркими сценическими эффектами и увлекательными сценами. Дети с восторгом встречали каждый момент спектакля, а по его окончании с большим удовольствием делились своими впечатлениями. Логопед детского дома Таира Мамедова от имени детей и руководства учреждения выразила благодарность коллективу музыкального театра за организованный визит.

Следует подчеркнуть, что такие встречи являются частью социальных инициатив музыкального театра и будут проводиться регулярно.

