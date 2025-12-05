Самолет FlyDubai совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ /Trend/ - 5 декабря командир воздушного судна Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Дубай, обратился с запросом на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолёт благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 05:30 по местному времени.

Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира.

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечивает полную операционную координацию в соответствии с международными требованиями, продолжая уделять приоритетное внимание безопасности полётов и благополучию пассажиров на всех рейсах.