Джейхун Байрамов обсудил с грузинской коллегой новые совместные проекты (ФОТО)

Политика Материалы 4 декабря 2025 23:06 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Сообщается, что на встрече министры высоко оценили позитивную динамику стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и подчеркнули важность развития отношений в духе дружбы и взаимной поддержки с точки зрения региональной стабильности и развития.

"Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и логистики, новые совместные проекты в электроэнергетике и зеленой энергетике, а также перспективы расширения культурно-гуманитарных связей. Были подчеркнуты усилия по достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

