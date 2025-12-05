Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Стало известно состояние здоровья пострадавших при пожаре в жилом здании в Баку

Происшествия Материалы 5 декабря 2025 08:48 (UTC +04:00)
Стало известно состояние здоровья пострадавших при пожаре в жилом здании в Баку

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 5 декабря около 03:15 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в жилом массиве «Гобу Парк 1» поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, по месту происшествия были немедленно направлены 12 бригад скорой медицинской помощи.

Четыре человека (женщины) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Клинический медицинский центр с предварительным диагнозом «отравление дымом».

Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда врачей.

Состояние трех из четырех госпитализированных в Клинический медицинский центр человек оценивается как средней тяжести.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости