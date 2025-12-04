Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в «X».

Было отмечено, что на встрече обсуждались планы в связи с председательством Кипра в Совете Европейского союза в первой половине 2026 года, а также ситуация в более широком регионе.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

