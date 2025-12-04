Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)

Политика Материалы 4 декабря 2025 21:16 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в «X».

Было отмечено, что на встрече обсуждались планы в связи с председательством Кипра в Совете Европейского союза в первой половине 2026 года, а также ситуация в более широком регионе.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с кипрским коллегой (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости