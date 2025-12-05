В многоэтажном жилом здании в Баку произошел пожар, четыре человека погибли (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Происшествия Материалы 5 декабря 2025 07:53 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном в жилом комплексе «Гобу Парк-1» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, после получения информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы особого риска спасения МЧС.

Пожарные в короткие сроки потушили пожар, вспыхнувший в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого здания, не допустив его распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на кухне и коридоре двухкомнатной квартиры. В результате пожара погибли четыре человека.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от пожара.

В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

