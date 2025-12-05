ЦБ Ирана огласил сумму средств, выделенных на импорт

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2025 года) по 17 ноября Центральный банк Ирана выделил около 36,9 млрд долларов США на импорт товаров первой необходимости, лекарств, промышленных и других товаров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно информации, за указанный период на импорт товаров первой необходимости и лекарств было выделено 9,41 млрд долларов США, в сфере торговли — 26,5 млрд долларов США, а в связи со сферой услуг — 960 млн долларов США.

За указанный период в сфере торговли 5,52 млрд долларов США было выделено на автомобильный транспорт, 3,46 млрд долларов США — на электротехническую и электронную промышленность, 3,2 млрд долларов США — на производственное оборудование, 2,75 млрд долларов США — на химическую и полимерную промышленность, 1,9 млрд долларов США — на горнодобывающую промышленность, 687 млн ​​долларов США — на производство одежды и текстиля, а 8,98 млрд долларов США — на другие отрасли.

Следует отметить, что иностранная валюта для импорта продукции в Иран предоставляется Центральным банком на основе обменного курса, объявляемого ЦБ Ирана.