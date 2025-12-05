Назван объем перевезенных грузов по транспортному коридору Север-Запад

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года объём грузов, перевезённых по транспортному коридору Север-Запад, составил 4,4 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По данным ведомства, этот показатель на 136 тысячи тонн или 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-сентябре 2024 года объём грузоперевозок по коридору Север-Запад составлял 4,6 миллиона тонн.

В целом с января по сентябрь 2025 года по транспортным коридорам было перевезено 10,556 миллиона тонн грузов железнодорожным транспортом, 8,009 миллиона тонн — автомобильным и 5,590 миллиона тонн — морским транспортом.

Доля транзитных грузов составила 46% от объёма перевозок железной дорогой, 41,9% — автомобильным транспортом и 94,7% — морским транспортом.

Отметим, что создание транспортного коридора Север-Запад стало возможным с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2017 году.