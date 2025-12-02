Минэнерго Азербайджана и ЕС обсудили развитие стратегического энергетического партнерства

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Марияна Куюнджич обсудили развитие стратегического энергетического партнёрства.

Как сообщает Trend, об этом написал министр Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Мы провели плодотворные обсуждения с главой Представительства Европейского союза в нашей стране, послом Марианой Куянджич.

Мы оценили развитие нашего стратегического энергетического партнерства в рамках проектов «Южный газовый коридор», «Зеленый энергетический коридор», вопросы энергоэффективности, водорода и других приоритетных направлений, а также возможности сотрудничества, возникающие на фоне новых реалий в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа по Южному газовому коридору в Европу началась 31 декабря 2020 года.

18 июля 2022 года между Азербайджаном и ЕС в лице Европейской комиссии был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики.

Стороны договорились о продолжении торговли природным газом в объеме не менее 20 млрд кубометров в год до 2027 года на основе взаимных коммерческих интересов и рыночного спроса, в том числе за счет экспорта газа в ЕС через Южный газовый коридор.