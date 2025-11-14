Обсуждена стратегия нового странового партнерства Азербайджана с АБР

БАКУ /Trend/ - 14 ноября министр финансов, руководитель представительства Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Сахиль Бабаев встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом банка Масато Кандой.

Как сообщили Trend в министерстве финансов, это первый официальный визит президента банка Канды в Азербайджан.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул важность долгосрочного и плодотворного сотрудничества с АБР для Азербайджана, отметив, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна движется к целям экономической диверсификации, устойчивого развития и регионального лидерства, отметил, что сотрудничество с международными финансовыми институтами имеет особое значение в этом процессе. Он высоко оценил долгосрочное сотрудничество с АБР и отметил, что совместные инициативы, реализуемые посредством кредитов, грантов и технической помощи, внесли значительный вклад в повестку развития нашей страны.

Предоставив информацию о текущей экономической ситуации и макроэкономических показателях Азербайджана, С. Бабаев сказал, что в экономике страны наблюдается положительная динамика развития, особенно в ненефтяном секторе, стратегические валютные резервы находятся на высоком уровне, а государственный долг - на достаточно низком уровне.

На встрече в центре внимания была и новая Стратегия странового партнерства АБР по Азербайджану, охватывающая 2025-2029 годы. Она охватывает такие приоритеты, как развитие ненефтяного сектора экономики, повышение устойчивости к изменению климата, цифровая и зеленая трансформация, а также укрепление частного сектора.

Стороны провели обстоятельные обсуждения ключевых приоритетных направлений сотрудничества, включая расширение Бакинского метрополитена, проекты, реализуемые в сфере транспортной инфраструктуры, питьевого водоснабжения, сокращения потерь воды и управления ливневыми стоками в Баку и его окрестностях, а также модернизацию железнодорожной инфраструктуры, проекты государственно-частного партнерства и инициативы по развитию региональных связей. В этом контексте особое внимание было уделено интеграции АБР в стратегические региональные проекты, такие как Средний коридор и Коридор зеленой энергии.

В ходе встречи были высоко оценены вклады Азербайджана в Азиатский фонд развития (АФР), которому АБР с 2021 года оказывает поддержку, преимущественно странам с низким уровнем дохода в целях сокращения бедности и повышения качества жизни. Подчеркивалось, что эта поддержка является показателем важности, которую Азербайджан придает политике солидарности с наименее развитыми странами и содействию инклюзивному региональному развитию.

Президент М. Канда заявил, что АБР высоко ценит Азербайджан как важного и надежного партнера и готов поддерживать приоритеты развития страны, включая дальнейшее расширение сотрудничества в областях региональной взаимосвязанности, цифровой трансформации, управления водными ресурсами и устойчивой инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!