Назван объем экспорта и импорта продукции через таможни иранской провинции Меркези

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) через таможни провинции Меркези, расположенной в центре Ирана, было экспортировано более 1 миллиона тонн продукции на сумму 783 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Рухулла Голами в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, за 7 месяцев в провинцию было импортировано 176 тысяч тонн продукции на сумму 487 миллионов долларов США. Продукция была импортирована из 43 стран.

Голами сообщил, что за указанный период доходы таможен провинции составили 19,3 триллиона риалов (около 34 миллионов долларов США). Доходы таможни увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, за первые 6 месяцев (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объём ненефтяного экспорта Ирана составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% по весу.