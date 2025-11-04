БАКУ /Trend/ - Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в формате один на один.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел на официальной странице в "X" , сообщает Trend.

"Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным министром иностранных дел, национальной общины за рубежом и делам Африки Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом", - отмечается в публикации.

Новость обновляется

