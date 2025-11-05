Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждены вопросы оборонного и военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)

Политика Материалы 5 ноября 2025 18:03 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети «X».

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы углубления и расширения отношений стран в новых областях, среди которых искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, а также оборонное и военное сотрудничество.

"Мы также пожелали успехов командам «Карабах» и «Челси» в сегодняшнем матче», – говорится в публикации.

