Уточнены прогнозы по цене азербайджанской нефти на следующий год

БАКУ /Trend/ - Прогнозы относительно цен на нефть охватывают результаты, ожидаемые в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«У нас есть пул данных из показателей примерно от 22 оценивающих организаций. В результате этого определяются цены на апрель, июль, сентябрь и итоговая. Консенсусная цена всех оценочных компаний для Azeri Light составила 65 долларов», - сказал он.

