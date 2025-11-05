Стартовал матч «Карабахом» и «Челси» - Лига чемпионов УЕФА (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит матч между командами «Карабах» и «Челси», проводимый в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, началась в 21:45.

Матч обслуживает судейская бригада из Австрии.

21:25 (GMT+4) Объявлены стартовые составы на матч IV тура между командами «Карабах» (Агдам) и «Челси» (Лондон), который состоится в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте УЕФА.

Команды выйдут на поле в поединке, который начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, в следующих составах:

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикальо, Абделла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Челси»: Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Джоррел Хато, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Андрей Сантос, Джейми Гиттенс, Эстевао, Жоао Педро, Тайрик Джордж.

Главный тренер: Энцо Мареска.