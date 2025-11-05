В новом кампусе Итало-Азербайджанского университета при Университете АДА состоялось торжественное открытие Baku Archifest 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В новом кампусе Итало-Азербайджанского университета при Университете АДА состоялось торжественное открытие международного фестиваля архитектуры и градостроительства Baku Archifest 2025, что по праву считается одним из наиболее авторитетных событий региона в области архитектуры, городского планирования и инновационного дизайна, сообщает Trend Life.

В этом году фестиваль состоялся в нашей стране во второй раз, подтвердив свою растущую роль как важной профессиональной платформы. Организаторами мероприятия выступили архитектурные компании Design Bureau и Aslı Partners при академическом содействии факультета дизайна и архитектуры Университета ADA. Главными партнёрами фестиваля стали компании PMD Group и PASHA Real Estate, а медиапартнёрами традиционно выступили ASAN Radio и ASAN TV.

Центральной темой фестиваля стала Navigating Urbanity - исследование того, что делает город живым, устойчивым, удобным и гармоничным для жизни.

На открытии гости могли ознакомиться с павильонами различных компаний, была представлена концертная программа этно-джаза с участием мастеров искусств, креативное шоу Hypnotica.

В рамках мероприятия состоялась конференция с участием представителей различных стран. Выступивший ректор Университета АДА Хафиз Пашаев подчеркнул значимость создания Итало-Азербайджанского университета, который был открыт 1 октября 2025 года с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и находившегося с официальным визитом в нашей стране Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Инициатива создания Итало-Азербайджанского университета была выдвинута Президентом Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Италию в 2020 году. Для реализации проекта в 2022 году были подписаны соглашения об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями – Университетом Луис Гвидо Карли, Римским университетом Сапиенца, Туринским политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом.

Фундамент зданий Итало-Азербайджанского университета был заложен в Баку в 2022 году с участием министров иностранных дел обеих стран. Прием студентов в университет осуществляется с 2023 года по магистерской ступени. В настоящее время в университете по преподаваемым здесь 8 программам бакалавриата и 2 магистерским программам обучаются 538 студентов на ступени бакалавриата и 102 студента на магистерской ступени.

"Для нас открытие факультета дизайна и архитектуры стало результатом долгой и продуманной работы. Инициатива, которая несколько лет назад казалась трудновыполнимой, сегодня воплотилась в полноценную образовательную и исследовательскую платформу. Наше сотрудничество с итальянскими коллегами, достигнутое в ходе официальных визитов и деловых встреч, стало важным шагом к созданию современной и конкурентоспособной школы архитектуры.

В стенах факультета сегодня обучается более 260 студентов. Это молодые люди с высоким потенциалом, которым предстоит стать авторами новых городских пространств, объектов инфраструктуры, культурных и общественных центров. Страна нуждается в профессионалах, способных мыслить свободно, работать с масштабом, учитывать культурный контекст и современные технологические требования. И мы уверены, что именно здесь формируется новое поколение таких специалистов.

Я хорошо помню период, когда данное здание находилось на стадии бетона, без отделки, без оборудования. Тогда нам предстояло решить сложную задачу - не просто создать учебные помещения, а сформировать среду для развития творческой мысли. Благодаря совместной работе Университета AДA и компании PASHA Real Estate эта задача была выполнена. Отдельные слова благодарности выражаю всем коллегам, преподавателям и партнерам, вложившим в этот процесс труд, профессионализм и терпение.

Имя университета — это не только достижение, но и ответственность. Его трудно заслужить, но еще труднее - удержать. Наша общая задача - поддерживать высокий уровень образования, расширять международные связи, развивать практическую базу, вовлекать студентов в реальные проекты и исследования.

Уверен, что и эта конференция станет площадкой для обмена идеями, поиска новых решений и укрепления профессионального сообщества. Пусть сегодняшние дискуссии послужат началом будущих совместных инициатив, проектов и творческих коллабораций", - отметил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Затем на мероприятии выступили: Физули Алиев - архитектор, директор компании Design Bureau, Хусейн Тонгуч Озджан - архитектор, директор Aslı Mimarlık, Ильгар Исбатов - заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заслуженный архитектор Азербайджана, Анна Соаве - руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане, Сильвия Дебора Феррарис - декан факультета дизайна и архитектуры Университета AДA, заместитель ректора Итало-Азербайджанского университета и Политехнического университета Милана, Озгюр Четер - главный исполнительный директор Pasha Real Estate. Спикеры отметили важность устойчивого городского развития, роль архитектуры в формировании идентичности города и необходимость междисциплинарного диалога. Ведущим мероприятия был Эмин Мусеви.

Мероприятие завершилось подписанием меморандума о сотрудничестве между Университетом АДА и Pasha Real Estate.

Фестиваль проходит 5–7 ноября и планирует собрать более 3000 участников, среди которых профессиональные архитекторы, студенты профильных направлений, городские администраторы, дизайнеры и представители общественных организаций.

В рамках фестиваля в дискуссиях принимают участие архитекторы и исследователи из Азербайджана, Италии, Турции, Грузии, Ирана и других стран, обсуждая новые модели городов, взаимодействие архитектуры с социальными процессами, роль наследия в современной среде и практики интеграции экологических решений.

Одна из задач фестиваля - создание многосторонней интеллектуальной площадки, объединяющей разные архитектурные школы, подходы, методологии и культурные точки зрения. Программа включает: панельные дискуссии об архитектурных тенденциях и урбанистических моделях, тематические лекции ведущих исследователей, мастер-классы и практические занятия, презентационные сессии молодых архитекторов и студентов. Таким образом, Baku Archifest 2025 выступает не только экспертной площадкой, но и пространством обучения и профессионального роста.

Baku Archifest 2025 стал местом, где молодые архитекторы и опытные профессионалы сферы могут свободно обмениваться идеями и видением будущего городских пространств, укрепив статус Баку как платформы для международного профессионального сотрудничества, где рассматриваются передовые решения будущего городской среды. Фестиваль является вкладом в построение современной, открытой и гармоничной архитектурной культуры Азербайджана и региона в целом. Мероприятие обозначило, что города будущего — это города для человека, и поиск путей достижения этой цели будет продолжен в рамках подготовки Всемирного форума по градостроительству 2026 года в Баку.

