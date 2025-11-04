Азербайджан и Греция подчеркнули важность Южного газового коридора для энергобезопасности Европы

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Христосом Каподистрией в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети Х.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области нефти и газа, возобновляемой энергетики, а также проведение следующего заседания Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между двумя странами.

"Была высоко оценена роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Грецию.

За первые девять месяцев этого года из Азербайджана в Грецию было поставлено 800 миллионов кубометров природного газа", - говорится в публикации.

Отметим, что Греция получает газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является финальным участком Южного газового коридора. ЮГК представляет собой трубопровод протяжённостью более 4 000 км, по которой природный газ из азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Каспийском море поставляется в Европу. Коридор обеспечивает прямую связь между Каспийским бассейном и европейскими энергетическими рынками.

Он был полностью введён в эксплуатацию в декабре 2020 года, когда TAP начал поставки газа в Европу.

