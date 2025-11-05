Азербайджан и Алжир обсудили приоритеты двустороннего и межпарламентского сотрудничества

БАКУ/Trend/ - 4 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Алжирскую Народную Демократическую Республику встретился с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, приоритеты в рамках межпарламентских связей, а также региональные вопросы.

В этом контексте была отмечена важность взаимных визитов, подчеркнуты широкие возможности для дальнейшего развития дружественных и кооперативных отношений. И.Бугали с удовлетворением вспомнил участие Парламентской сети Движения неприсоединения в Бакинской конференции 2022 года и встречи спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в ходе её визита в Алжир.

Было подчеркнуто, что взаимодействие наших стран в политической, экономической, гуманитарной и межчеловеческой сферах имеет большое значение. Отмечена важность успешного сотрудничества в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных организациях.

Связи между парламентами, деятельность групп дружбы и взаимные визиты в этом формате являются важным направлением отношений между нашими странами. Отмечено успешное сотрудничество наших парламентов в международных парламентских организациях и важность взаимной поддержки законодательных органов в этих организациях.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о ситуации в постконфликтный период в нашем регионе, процессе постконфликтного восстановления и реконструкции, а также о шагах, предпринимаемых в направлении миростроительства.

Затем состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

