Первая партия российской пшеницы, перевозимой через Азербайджан, прибыла в Армению

БАКУ /Trend/ - Первая партия пшеницы из России прибыла в Армению, пройдя через территорию Азербайджана.

Как передает Trend, об заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он отметил, что российская пшеница обычно доставляется через Верхний Ларс, но при перевозке по этому направлению наблюдаются трудности.

"Вы знаете о трудностях, с которыми там приходится сталкиваться – очередях, а также о существенных транспортных препятствиях. На этот раз груз добрался до Азербайджана по железной дороге, пройдя через территорию России, а поскольку в настоящее время прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном нет, поезд зашёл в Грузию, а оттуда – в Армению", - отметил министр.

По его словам, в течение нескольких дней партия казахстанской пшеницы также поступит в Армению через территорию Азербайджана.