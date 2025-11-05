В Баку прошел семинар по наземному и грузовому обслуживанию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) совместно с Межгосударственным Советом по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) успешно провела очередной двухдневный семинар - практикум по наземному и грузовому обслуживанию. Мероприятие прошло в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard и собрало свыше 40 авиационных специалистов из стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Участие приняли представители Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Коморских островов, Индонезии, Иордании, Индии, Мавритании, Пакистана, Турции, Республики Конго и Саудовской Аравии, что подчеркивает высокий международный интерес к вопросам повышения уровня безопасности и эффективности авиационных операций.

Укрепление регионального сотрудничества в области безопасности

Межгоссовет выступил инициатором и спонсором проведения семинара, вновь продемонстрировав свою приверженность развитию авиационной безопасности в регионе. Благодаря поддержке Межгоссовета мероприятие стало важной платформой для обмена знаниями, обсуждения передовых решений и укрепления регионального взаимодействия между авиационными властями, операторами и отраслевыми экспертами.

Многолетнее сотрудничество Межгоссовета и IATA играет ключевую роль в продвижении международных стандартов, совершенствовании операционных процессов и формировании единого подхода к управлению рисками и безопасности полетов, что способствует значительному росту уровня безопасности в авиационной отрасли как Азербайджана, так и стран региона.

Общий вклад в развитие авиационной отрасли

Семинар - практикум открылся приветственными выступлениями представителей Межгоссовета и IATA, а также презентацией авиакомпании Silk Way West, посвящённой актуальным вопросам и вызовам в сфере грузовых перевозок и наземного обслуживания.

В течение двух дней участники обсуждали ключевые вопросы отрасли, сочетая выступления экспертов, практические дискуссии и индивидуальные консультации. Семинар также предоставил широкие возможности для профессионального общения.

По завершении семинара участники отметили высокий уровень организации мероприятия и практическую значимость представленных материалов. Всем участникам были выданы сертификаты об участии в семинаре-практикуме.

Проведение данного мероприятия отражает приверженность IATA и Межгоссовета повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, внедрению международных стандартов и развитию культуры безопасности в авиации.