Россия планирует отправить через Азербайджан в Армению еще 132 вагона с пшеницей

Россия Материалы 6 ноября 2025 07:29 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Российские железные дороги (РЖД) организовали отправку первой партии пшеницы в Армению новым маршрутом через территорию Азербайджана, сообщили в министерстве транспорта России, передает Trend.

"Со станции Димитровград в Ульяновской области было отправлено более 1 тысячи тонн зерна. Всего 15 зерновозов проследовали через Азербайджан и уже пересекли грузино-армянскую границу. Груз будет доставлен на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.

Сообщается, что организация нового логистического маршрута стала возможной после возобновления транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. "Это первый случай подобных железнодорожных перевозок с 1990-х годов", - добавили в министерстве.

Отмечается, что до конца января 2026 года по данному маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. В министерстве также сообщили, что рассматривается возможность доставки по этой схеме и других категорий грузов.

