Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой Алжирской национальной народной ассамблеи (ФОТО)

Политика Материалы 4 ноября 2025 21:07 (UTC +04:00)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Алжир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали.

Публикацией об этом министр Джейхун Байрамов поделился в своем аккаунте в "Х", сообщает Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром.

Стороны подчеркнули важность обмена опытом, а также продвижения совместных инициатив в политической, экономической и гуманитарной сферах.

