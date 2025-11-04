Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Микаил Джаббаров рассказал о предложениях по налоговому администрированию и легализации

Экономика Материалы 4 ноября 2025 12:40 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров рассказал о предложениях по налоговому администрированию и легализации

БАКУ /Trend/ - Представлены предложения о постепенном и поэтапном налогообложении заработной платы в ненефтегазовом частном секторе.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Министр отметил, что льгота, срок действия которой истекает 1 января 2026 года, была введена для достижения социально-экономических целей.

"С учетом того, что налоговое администрирование уже достаточно усилено для сохранения и приумножения достигнутых успехов в сфере формализации рынка труда и создания благоприятных условий для продолжения процесса легализации, в том числе посредством установления низкой налоговой нагрузки для лиц с низкими доходами, представлены предложения по постепенному, поэтапному налогообложению заработной платы в частном секторе", - подчеркнул М.Джаббаров.

