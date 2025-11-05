Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)

Общество Материалы 5 ноября 2025 16:21 (UTC +04:00)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Писателю-публицисту, автору исторических романов и научных книг Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Trend, церемония вручения прошла в Центре Ататюрка.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, академик Низами Джафаров, заместитель председателя СПА Эльчин Гусейнбейли, писатели и представители СМИ.

Академик Низами Джафаров отметил на церемонии, что произведения Юнуса Огуза издаются во многих странах мира. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в свою очередь подчеркнул, что в своих произведениях Юнус Огуз рассказывает об исторических личностях тюркского мира.

На мероприятии Султан Раев вручил Юнусу Огузу «Почётный знак» ТЮРКСОЙ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Юнусу Огузу вручен «Почётный знак» ТЮРКСОЙ (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости