Египет может стать ключом к новым рынкам — Садыр Жапаров развивает торговые маршруты Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - В современном мире, где геоэкономические связи стремительно перестраиваются, государства ищут пути диверсификации внешней политики и доступа к новым рынкам. Для стран Центральной Азии, лишенных прямого выхода к морю, это означает необходимость выстраивания надежных логистических цепочек. В этом контексте укрепление связей с крупными транзитными хабами, такими как Египет и порты Суэцкого канала, приобретает практическое значение для расширения экспортных возможностей.

Политика Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в последнее время направлена на снижение зависимости страны от ограниченных направлений торговли и поиск новых партнеров за пределами традиционных рынков. Именно курс на экономическую открытость и укрепление позиций Кыргызстана в международной логистике создал предпосылки для выхода на такие площадки, как Египет, Ближний Восток и Северная Африка.

Официальный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Египет 4–5 ноября 2025 года по приглашению Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси рассматривается как важный шаг в развитии двусторонних отношений. Учитывая то, что это первый визит главы Кыргызстана в Египет, сам факт визита повысит внимание к экономическому сотрудничеству и создаст политический импульс для дальнейших соглашений.

Экономическая картина показывает, почему это важно. В 2024 году общий объем внешней торговли Кыргызстана превысил 16 миллиардов долларов США: около 4,99 миллиарда пришлись на страны ЕАЭС (примерно 31 процент), а около 11,05 миллиарда - на остальные страны мира (примерно 69 процентов). При этом импорт из стран вне ЕАЭС значительно превышает экспорт - почти в 3,7–4 раза. Это создает большой торговый дефицит и делает экономику уязвимой, если привычные маршруты перестанут работать.

Акцент на поиске новых маршрутов и партнеров отражает стратегию Президента Жапарова по диверсификации внешней торговли. Бишкек активно продвигает идею участия Кыргызстана в глобальных транспортных коридорах, где Египет может стать не просто партнером, а связующим звеном между Центральной Азией и африканскими и средиземноморскими рынками.

Торговля с Египтом пока небольшая. В 2023 году экспорт Кыргызстана в Египет составил примерно $1,62 миллиона. В статистике значатся такие позиции, как самолеты и вертолеты (около $773,000), очищенные нефтепродукты (около $760,000) и некоторые авиационные комплектующие ($39,000). Импорт из Египта - около $3,03 миллиона: в основном фасованные лекарства, продукты питания и цитрусовые.

Египет располагает Суэцким каналом и развитой портовой инфраструктурой, поэтому он может стать важным морским хабом и точкой доступа на рынки Северной Африки и Средиземноморья. Однако успех в морской части маршрута зависит от того, насколько хорошо будут работать сухопутные участки. Нужно убедиться, что перевалки через порты Каспия, паромные линии, железнодорожные и автомобильные связи, а также транзитные процедуры в странах-посредниках не будут замедлять процесс. Иначе ускорение на море не компенсирует задержки на пересадках.

Такая комплексная логистика требует политической воли, и именно последовательная дипломатическая активность Президента Жапарова в последние годы - от укрепления связей с Турцией, Ираном и странами Персидского залива до выхода на африканский континент - делает подобные переговоры возможными. Кыргызстан, который ранее редко рассматривался как участник глобальных морских маршрутов, сегодня становится активным игроком в обсуждении транзитных коридоров.

Поэтому среди приоритетов - соглашения о защите инвестиций и о предотвращении двойного налогообложения, чтобы привлечь египетские деньги в проекты Кыргызстана. Нужны также соглашения о взаимном признании фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, цифровизация обмена транзитными документами и внедрение систем трекинга грузов. Координация между таможнями и портами поможет синхронизировать расписания и ускорить перевалку.

Как может измениться торговля до 2030 года? Можно представить два простых сценария. В первом - стороны подпишут практические соглашения по логистике, частично снимут фитосанитарные барьеры и начнут цифровизировать транзит. Это позволит заметно увеличить экспорт агропродукции и пищевой продукции и даст устойчивый рост товарооборота. Во втором - стороны привлекут крупные инвестиции в перевалочные мощности на Каспии, порты Персидского залива и египетские порты, модернизируют паромные линии и создадут двусторонние финансовые инструменты. Тогда товарооборот может вырасти значительно, но такой результат потребует больших денег, времени и скоординированных действий многих стран и компаний.

Главная цель визита в Каир - начать поэтапную работу по превращению двусторонних отношений в реальные торговые и логистические каналы. Этот процесс - прямое продолжение политики Президента Жапарова по выведению Кыргызстана на новые рынки и снижению зависимости от ограниченных маршрутов. Только сочетание политических соглашений, конкретных логистических решений и целевых инвестиций позволит Кыргызстану расширить экспортные возможности и укрепить экономическую устойчивость.