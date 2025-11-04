ЕБРР предоставляет кредит одной из крупнейших кондитерских компаний Турции

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании Ülker, ведущему производителю кондитерских изделий в Турции, кредит в размере 75 миллионов евро, привязанный к показателям устойчивого развития, с целью дальнейшего укрепления экологической повестки компании, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что кредит ЕБРР станет частью крупного пакета финансирования на общую сумму 377 миллионов евро, в котором примут участие несколько банков.

"Средства будут направлены на рефинансирование существующего кредита, связанного с устойчивым развитием, который компания получила в марте 2023 года.

Устойчивое развитие является ключевым элементом бизнес-стратегии Ülker, и компания продолжает приверженность достижению углеродной нейтральности по всей цепочке создания стоимости к 2050 году. Это включает внедрение культуры «нулевых отходов», переход на цикличные модели производства, сокращение выбросов углерода и использование «зеленого» финансирования", - говорится в сообщении.

Согласно информации, при поддержке ЕБРР компания планирует установить более амбициозные цели в области устойчивого развития, а также расширить охват расчётов выбросов на все производственные предприятия по всему миру, включая Египет, Казахстан и Саудовскую Аравию.