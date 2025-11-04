В Нахчыване определен участок под территорию возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - Государственные земли на административной территории города Нахчыван отведены под использование возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно документу, 688 гектаров государственных земель на административной территории города Нахчыван отведены под использование возобновляемых источников энергии с целью строительства солнечной электростанции первоначальной мощностью 50 МВт с последующим расширением в зависимости от экспортных возможностей.

Министерство энергетики Азербайджана выберет производителя электроэнергии в соответствии с требованиями «Правил выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии». Со дня вступления в силу данного постановления, в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики в срок, указанный в статье 6.7 Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» будет получено разрешение на строительство солнечной электростанции на территории площадью 688 гектаров, отведенной под территорию возобновляемых источников энергии.

Контроль за исполнением постановления возложен на отдел по аграрным вопросам и вопросам экологии Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

