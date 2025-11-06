Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан и Palo Alto Networks договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Узбекистан Материалы 6 ноября 2025 08:30 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр цифровых технологий Шерзод Шерматов провели в США рабочую встречу с вице-президентом компании “Palo Alto Networks” по вопросам государственной политики и взаимодействия с органами власти Дэниелом Крозе, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались обмен международным опытом и передовыми практиками в сфере кибербезопасности, обеспечение безопасного хранения данных, выявление и нейтрализация киберугроз, а также проведение консультаций и обучающих программ по данным направлениям. Особое внимание стороны уделили оценке стартап-проектов на соответствие требованиям информационной безопасности и технологическим стандартам.

Кроме того, рассматривались перспективы внедрения в Узбекистане технологий искусственного интеллекта, автоматизированных систем мониторинга, алгоритмов обнаружения угроз и современных методов шифрования.

По итогам встречи достигнута договоренность о развитии долгосрочного стратегического партнерства, реализации совместных программ в сфере кибербезопасности, внедрении инновационных решений и подготовке квалифицированных специалистов для данной отрасли.

