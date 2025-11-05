Система оплаты NFC заработает на всех маршрутных автобусах Баку к концу года

БАКУ/Trend/ - Система оплаты NFC будет полностью внедрена на всех маршрутных автобусах к концу года.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) .

Было отмечено, что это позволит пассажирам удобно пользоваться услугами бесконтактной оплаты как в метро, так и в автобусах.

Отмечается, что реализация проекта выводит транспортную систему Баку на более современный, гибкий и технологичный уровень.

