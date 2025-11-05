Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,61 доллара США, или на 0,9%, составив 65,82 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,61 доллара, или на 1%, и составила 63,79 доллара.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,64 доллара, или на 1,2%, до 52,41 доллара за баррель.
Стоимость одного барреля североморской нефти марки Dated Brent по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,76 доллара, или на 1,2%, составив 65,25 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.