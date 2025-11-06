Хроника 44-дневной Отечественной войны: 6 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 6 ноября:
- Противник, понеся потери, вынужден был отступить.
- Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном.
- ВС Армении подвергли обстрелу Тертерский район.
- Вблизи Ханкенди взорвался склад с боеприпасами армянских ВС.
- Подразделения армянских ВС бросили свои позиции на Губадлинском направлении фронта и бежали.
- Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы.
- Распространены видеокадры уничтожения минометных расчетов ВС Армении в Гюйархе.
- ВС Армении подвергли артобстрелу села Тертерского района.
- Распространены видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района.
- Распространены видеокадры нанесения ударов по боевым позициям вооруженных сил Армении.