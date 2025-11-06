Хроника 44-дневной Отечественной войны: 6 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 6 ноября:

- Противник, понеся потери, вынужден был отступить.

- Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном.

- ВС Армении подвергли обстрелу Тертерский район.

- Вблизи Ханкенди взорвался склад с боеприпасами армянских ВС.

- Подразделения армянских ВС бросили свои позиции на Губадлинском направлении фронта и бежали.

- Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы.

- Распространены видеокадры уничтожения минометных расчетов ВС Армении в Гюйархе.

- ВС Армении подвергли артобстрелу села Тертерского района.

- Распространены видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района.

- Распространены видеокадры нанесения ударов по боевым позициям вооруженных сил Армении.