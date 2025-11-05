Названы доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал электроэнергии на сумму 53,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, этот показатель на 20,7 млн ​​долларов США или на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за первые 9 месяцев прошлого года из страны было экспортировано электроэнергии на сумму 74,5 млн долларов США.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,6 млрд долларов США.