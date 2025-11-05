Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 ноября.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9534 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0988 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9534
|AUD
|1,1035
|BYN
|0,5699
|BGN
|0,9987
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1174
|CZK
|0,08
|CNY
|0,2385
|DKK
|0,2617
|GEL
|0,628
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2143
|SEK
|0,1775
|CHF
|2,0999
|ILS
|0,5187
|CAD
|1,2047
|KWD
|5,5323
|KZT
|0,3245
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5029
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1665
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6038
|PLN
|0,4585
|RON
|0,3841
|RUB
|2,0988
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3006
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3036
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,1076
|NZD
|0,9614