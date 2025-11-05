Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 ноября

Экономика Материалы 5 ноября 2025 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 ноября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9534 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0988 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9534
AUD 1,1035
BYN 0,5699
BGN 0,9987
AED 0,4629
KRW 0,1174
CZK 0,08
CNY 0,2385
DKK 0,2617
GEL 0,628
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2143
SEK 0,1775
CHF 2,0999
ILS 0,5187
CAD 1,2047
KWD 5,5323
KZT 0,3245
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5029
MDL 0,1003
NOK 0,1665
UZS 0,0142
PKR 0,6038
PLN 0,4585
RON 0,3841
RUB 2,0988
RSD 0,0167
SGD 1,3006
SAR 0,4533
xdr 2,3036
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1076
NZD 0,9614
