В Азербайджане запланировано открытие более 44 тысяч новых рабочих мест - министр

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 октября 2025 года 508 субъектам предпринимательства в Азербайджане выдано 612 документов по поощрению инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По словам министра, реализация проектов, по которым были выданы документы по поощрению инвестиций, предусматривает вложение около 7,4 миллиарда манатов в развитие местного производства и создание более 44 тысяч рабочих мест.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!